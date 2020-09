Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin beim Einbiegen übersehen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (23.09.) um kurz nach 13 Uhr ist bei einem Verkehrsunfall auf der Frankenforster Straße eine Radfahrerin verletzt worden.

Eine 47-jährige Odenthalerin ist mit ihrem Volvo von der Straße An der Bahn nach rechts in die Frankenforster Straße in Richtung Bensberg eingebogen.

Sie hatte die 55-jährige Radfahrerin aus Bergisch Gladbach, die auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung Frankenforst fuhr, kommen sehen. Jedoch schätzte sie den Abstand offenbar falsch ein und möglicherweise befand sich das Fahrrad auch im toten Winkel. Beim Einbiegen stieß der Volvo mit der Fahrzeugfront gegen das Fahrrad, so dass die Radfahrerin stürzte.

Bei dem Sturz verletzte sich die Radfahrerin und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Am Pkw ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden, am Fahrrad liegt er bei circa 200 Euro. (ct)

