Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Wasserwerker in Himmelsthür aktiv

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Um die Mittagszeit des 04.11.2020 verschaffte sich ein angeblicher Wasserwerker unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer älteren Dame in der Straße Salzbrink.

Den Ermittlungen zufolge gab der Mann an, dass es in der Straße zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und nun die Wassersanschlüsse überprüft werden müssten. Nach Betreten des Hauses suchte er mit der Bewohnerin das Badezimmer auf, gab ihr Anweisungen und verwickelte sie in Gespräch. Nach etwa 10 Minuten verließ er das Haus wieder. Zu einem Diebstahl von Geld oder Wertgegenständen ist es nach vorliegenden Informationen nicht gekommen.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

-Etwa Mitte bis Ende 30 Jahre

-Ca. 180 cm groß

-Schlank

-Dunkler Schnurbart

-Kurze, schwarze Haare

-Bekleidet mit einer grauen Arbeitshose mit seitlichen Taschen und vermutlich grauem Oberteil

-Sprach Hochdeutsch ohne Akzent

Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass sich ein weiterer Mann auf dem Grundstück aufgehalten haben soll, der nicht im Haus war. Zu diesem sind folgende Angaben bekannt:

-Ebenfalls Mitte bis Ende 30 Jahre

-Ca. 175 cm groß

-Muskulöse Statur

-Schwarze Haare

-Schwarzer Vollbart

-Sprach Hochdeutsch ohne Akzent

-Zur Bekleidung liegen keine Angaben vor

Beide Personen sollen sich nacheinander in Richtung Linnenkamp entfernt haben.

Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

