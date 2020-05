Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW hinterließ lange Ölspur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen und BAB 6 Bereich Grünstadt (ots)

Am 19.05.2020, gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizei eine Ölspur gemeldet im Bereich der L523. Ein LKW sei über die Kurt-Schumacher-Brücke aus Mannheim kommend in Fahrtrichtung A6 unterwegs gewesen und habe seine Ladung, in diesem Falle Rapsöl, verloren. Als die Wegstrecke von der Polizei abgefahren wurde, konnte tatsächlich eine erheblich schmierige Verschmutzung der Fahrbahn im Bereich des BASF Tor 2, des Besucherzentrums, des Parkhauses Q920 bis zur Einmündung Tor 12 und im Bereich der Auffahrt B9 zur A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern festgestellt werden. Mehrere Streifenwagen sicherten die Bereiche umgehend ab. Zudem wurde durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen eine Reinigungsfirma beauftragt, die Straße zu säubern. Der Bereich der Auffahrt A6 wurde an die Verkehrsmeisterei Wattenheim übergeben. Diese übernahmen ebenfalls die Absicherungsmaßnahmen und verständigten ebenfalls eine Reinigungsfirma. Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es zu keinen bekannten Gefährdungen auf Grund des Rapsöls auf der Fahrbahn. Allerdings kam es stellenweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Stadtgebiet Mannheim kam es in Folge der Verunreinigungen zu einem Verkehrsunfall, der von der dortigen Polizei bearbeitet wurde. Der verursachender LKW konnte auf der A6 am Leininger Berg durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim festgestellt und gestoppt werden. Der Tankinhalt musste in einen Ersatz-LKW umgepumpt werden.

