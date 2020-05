Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit mehreren Autos in Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 18.05.2020, gegen 17:35 Uhr, fuhren ein 30-Jähriger, ein 44-Jähriger, ein 31-Jähriger sowie ein unbekannter Autofahrer mit ihren Autos hintereinander auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Freia Straße. Alle fuhren dabei auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe des Verzögerungsstreifens zur A650 in Richtung Bad Dürkheim wollten der 30-Jährige, der 44-Jährige und der 31-Jähriger abbiegen. Da in dem Moment des Einfädelns auf den Verzögerungsstreifen die Ampel auf Rot schaltete, begann sich der Verkehr auf dem Verzögerungsstreifen zu stauen. Der 30-Jährige kam zum Stehen und der 44-Jährige hinter ihm ebenfalls. Als der 31-Jährige ebenfalls abbremste, fuhr der zügig hinter ihm fahrende unbekannte Autofahrer auf sein Auto auf. Dadurch wurde das Auto des 31-Jährigen auf das Auto des 44-Jährigen geschoben und das Auto des 44-Jährigen auf das Auto des 30-Jährigen. An allen Autos entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Er hatte ein schwarzes Auto. Hinweise zum Fabrikat, zum Kennzeichen oder zum Fahrer liegen nicht vor.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu dem geflüchteten schwarzen Auto und dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

