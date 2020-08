Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheim - Am Sonntag (09.08.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Guxhagen mit seinem Motorrad die Kreisstraße 34 aus Richtung Raboldshausen kommend in Richtung Gersdorf. In einer engen Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam er zu Fall. Der Fahrer verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, Leimbach, PHK)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell