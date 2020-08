POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brand von Strohballen

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen - In der Nacht zu Freitag (07.08.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Wölfershäuser Straße abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dieses durchsuchten sie, stahlen aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Rund 200 Strohballen abgebrannt

Alheim / Obergude - Am Sonntag (09.08.), gegen 01:10 Uhr, brannten ungefähr 200 Strohballen, welche auf einem Lagerplatz am Ortsrand von Obergude aufgestellt waren. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern das sich das Feuer weiter ausbreitete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

