Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

HildesheimHildesheim (ots)

Holle (gle) - Am 06.11.2020 gegen 05:35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6 in Höhe der Ortschaft Astenbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt ein 60-jähriger Radfahrer aus dem Stadtgebiet Hildesheim den parallel zur Bundesstraße 6 verlaufenden Geh- und Radweg. In Höhe der Einmündung zur Ortschaft Astenbeck beabsichtigt der bevorrechtigte Radfahrer dem Geh- und Radweg zu folgen. Aus der Ortschaft Astenbeck beabsichtigt zeitglich ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines LKWs nach rechts auf die Bundesstraße 6 in Richtung Goslar einzubiegen. Offensichtlich übersieht dieser dabei den Radfahrer und biegt ab. Der Radfahrer kann den Zusammenstoß mit dem LKW nur durch eine starke Bremsung verhindern. In dessen Folge kommt er alleinbeteiligt zum Sturz und zieht sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun Ermittlungen in Sachen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Nummer 05063/9010 zu melden.

