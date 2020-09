Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand nach Barbesuch

Offenburg (ots)

Nachdem ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht auf Donnerstag partout eine Bar in der Hauptstraße nicht verlassen wollte, mussten hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg eingreifen und den Störenfried zur Räson bringen. Er leistete hierbei gegenüber den Polizisten erheblichen Widerstand, sodass er letztlich mit großer Kraftanstrengung fixiert und in Handschellen gelegt werden musste. Bedienstete der Bar wussten sich kurz vor 1:30 Uhr nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zur Unterstützung mit hinzuzuziehen. Der 27-Jährige wollte trotz Engelszungen einfach nicht nach Hause gehen. Nachdem er auch die Geduld der Beamten überstrapazierte, sämtliche Anweisungen ignorierte und zu guter Letzt immer aufbrausender wurde, blieb den Gesetzeshütern nichts anderes übrig, als den Mann kurzerhand in Gewahrsam zu nehmen. Durch die Widerstandshandlungen des mit über zwei Promille alkoholisierten Delinquenten wurde niemand verletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

