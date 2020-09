Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - In Wohnung eingestiegen

Bühl (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher machte sich nach derzeitigem Sachstand im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 17.09. um 17 Uhr und Mittwoch, dem 23.09. um 12.30 Uhr an einem Haus in der Vimbucher Straße zu schaffen. Der Langfinger gelangte vermutlich durch die gewaltsam geöffnete Haustüre in das Hausinnere und durchwühlte dort sämtliche Möbelstücke. Er hinterließ nicht nur eine große Unordnung, sonder auch einen Sachschaden an der Tür in Höhe von rund 200 Euro. Ob der Ganove etwas entwendet hat, ist bislang unklar und Teil der Ermittlung. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers in Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen. /jh

