POL-OG: Bühl - Mit Kleinkraftrad gegen parkendes Auto

Bühl (ots)

Weil er offenbar einen geparkten Mercedes übersah, verletzte sich der Fahrer eines Kleinkraftrades am Mittwochmittag leicht. Gegen 12:30 Uhr war der Jugendliche auf der Hubstraße aus Richtung Klinikum kommend in Richtung Neusatz unterwegs. Durch den Zusammenstoß mit dem am rechten Fahrbahnrand, auf dem Gehweg parkenden Pkw verletzte sich der 15-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich bewegen.

