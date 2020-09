Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B33 - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hausach (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Steinbruchs Hechtsberg, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine Fiat-Fahrerin war wohl kurz nach 12 Uhr in einer Kolonne in Richtung Hausach gefahren, als der Verkehr Aufgrund einer Tunnelsperrung zum Stillstand kam. Beim darauf folgenden Wendemanöver an einer Einfahrt und dem Wiedereinfahren auf die B 33 in Richtung Haslach zurück, kollidierte sie mit einem offenbar verbotswidrig überholenden Motorradfahrer. Durch den Sturz erlitt der 45-jährige Suzuki-Fahrer schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen wird die Fahrbahn derzeit (Stand 14:15 Uhr) noch gereinigt. /jh

