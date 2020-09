Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit in Unterkunft

Baden-Baden (ots)

Eine tätliche Auseinandersetzung unter Asylbewerbern hat am Mittwochmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Waldseestraße zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer kurz nach 7 Uhr einen 30-Jährigen angegriffen und geschlagen haben. Er trug hierbei leichte Verletzungen davon. Als sich der 30-Jährige in sein Zimmer zurückzog und einschloss, soll einer der beiden Angreifer die Fensterscheibe des Zimmers eingeschlagen und sich hierbei an der Hand verletzt haben. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam über den Angegriffenen der Hinweis, dass sich in der Unterkunft möglicherweise eine Person mit einer Waffe aufhalten haben soll. Zur Überprüfung des Hinweises wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen. Nachdem unbeteiligte Bewohner aus ihrem Quartier nach draußen geführt wurden, erfolgte eine Nachschau im Gebäude. Der Verdacht erhärtete sich allerdings nicht - es konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

