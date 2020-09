Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Vorfahrt missachtet und kollidiert

Bietigheim (ots)

Ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro und ein leicht verletzter 67-Jähriger sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagvormittag. Ein 61 Jahre alter Mann bog mit seiner Zugmaschine ohne Auflieger um 10.30 Uhr von der Straße `An der B3´ nach rechts auf die K3737 und nahm nach derzeitigem Sachstand einem aus Muggensturm herannahenden 42-jährigen Mini-Fahrer die Vorfahrt. Der Beifahrer im Mini wurde durch den darauffolgenden Aufprall leicht verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Mini konnte nicht mehr zur Weiterfahrt benutzt werden und wurde abgeschleppt. /jh

