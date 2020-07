Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Uhren und Schmuck erbeutet.

Lippe (ots)

Montagmorgen erbeutete ein bislang Unbekannter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dessauer Straße Uhren und Schmuck. Der Mann hebelte zwischen zirka 9 und 10:15 Uhr ein Fenster auf und durchsuchte das Haus nach Wertsachen. In einem der Räume traf er auf eine Bewohnerin und flüchtete. Der Einbrecher wird folgendermaßen beschrieben: Zirka 20 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 m groß, dunkler Teint und dunkelbraunes, kurzes Haar. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug einen weißen Mund-Nase-Schutz. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

