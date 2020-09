Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann suchte eine Übernachtungsmöglichkeit bei der Bundespolizei

Erfurt (ots)

Gestern Abend meldete sich bei der Bundespolizeiinspektion in Erfurt ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger und bat um eine Unterkunft. Eine Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft zur Festnahme. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hatte einen Haftbefehl erlassen, weil der 36-Jährige wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Am heutigen Tag wird er am Amtsgericht Erfurt vorgeführt.

