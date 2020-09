Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahndungstreffer mit internationalem Bezug

Erfurt (ots)

Am Mittwoch informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Erfurt über drei Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein in einem ICE auf der Strecke von Leipzig nach Erfurt. Die herbeigerufenen Bundespolizisten nahmen beim Halt der Bahn am Erfurter Hauptbahnhof die drei Männer mit polnischer Staatsangehörigkeit zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Im Rahmen der strafrechtlichen Bearbeitung stellte sich heraus, dass alle Personen von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken zu Aufenthaltsermittlungen gesucht werden. Einer der Männer (48) ist zur Festnahme aufgrund des Verstoßes gegen aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen ausgeschrieben. Nach einer zweiten männlichen Person (28) fahndet die polnische Justizbehörde auf Grund von Betrugs- und Fälschungsdelikten. Die Bundespolizei informierte im Nachgang alle relevanten benachbarten Behörden und übergab die gesuchte Person der Landespolizei Thüringen für die Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen.

