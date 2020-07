POL-VER: Kleine Propellermaschine verunglückt bei der Landung +++ Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Männer lebensbedrohlich und ein Mann schwer verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Kleine Propellermaschine verunglückt bei der Landung

Verden-Scharnhorst. Aus bislang unbekannter Ursache flog der Pilot einer kleinen Propellermaschine beim der Landung am frühen Sonntagnachmittag gegen 14:50 Uhr über die Landemarkierung des Flugplatzes im Bereich der Straße "Botterbusch" hinaus und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Hierbei wurde der Pilot nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in der Maschine. Der Bereich um die Unfallstelle wurde zur Entschärfung des Sicherheitssystems gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Männer lebensbedrohlich und ein Mann schwer verletzt

Verden-Scharnhorst. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der Straße "Im Brink" wurden zwei junge Männer nach ersten Erkenntnissen lebensbedrohlich und ein Mann schwer verletzt. Der 21 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Scharnhorst, als er nach derzeitigen Erkenntnissen an einer zum Unfallzeitpunkt halbseitige Straßensperrung vorbeifuhr, im Anschluss ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Wagen kurz vor der Eisenbahnunterführung mit einem Baum. Alle drei Männer wurden eingeklemmt und durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Auto befreit. Der 21 Jahre alte Fahrer und der 19-jährige Beifahrer wurden lebensbedrohlich sowie der 15-jährige Mitfahrer, der hinten saß, schwer verletzt. Die Männer wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Neben der Polizei waren Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt. Die Einsatzkräfte befanden sich zum Unfallzeitpunkt nur circa 500 Meter entfernt von der Unfallstelle im Bereich des Flugplatzes. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Straße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei hat zudem die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

