Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 19.07.2020

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Auseinandersetzung am Bahnhof. Etelsen. Am Samstag gegen 17 Uhr wird der Polizei zunächst eine Schlägerei mit mehreren Personen am Bahnhof Etelsen gemeldet. Es konnte im Bereich des Bahnhofes eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender angetroffen werden. Unter den befreundeten Personen der angetroffenen Gruppe sei es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen. Im weiteren Streitverlauf soll ein 18-jähriger seine 14-jährige Bekannte mittels Messer bedroht und sie anschließend geschlagen haben. Daraufhin sei es zwischen dem 18-Jährigen und einem weiteren 18-jährigen Heranwachsenden zu einer Schlägerei gekommen. Durch die Handgreiflichkeiten wurden die drei beteiligten Personen leicht verletzt, das 14-jährige Opfer wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat gegen die beiden 18-jährigen Kontrahenten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Ohne Führerschein und unter Alkohol-und Drogenbeeinflussung am Steuer. Verden. Am Samstag um 23:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Verden ein ausparkender PKW auf, welcher beim Erblicken des Streifenwagens umgehend wieder in seine Parklücke einfuhr. Da dieses Verhalten den Polizeibeamten auffällig vorkam, führten diese zunächst eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Verlauf dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer des Audi nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln stand. Dem 30-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten. Hambergen. Drei leicht Verletzte und ca. 4000,- Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der B 74 in Hambergen, Ortsteil Ströhe. Am Samstag gegen 10:25 Uhr befuhr ein 73- jähriger Ritterhuder mit seinem Pkw die B74 in Fahrtrichtung Ritterhude. In Höhe Sandhausener Straße übersah er den verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 43-jährigen Axstedterin und fuhr auf diesen auf. Alle drei Insassen aus dem wartenden Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -

POK'in Häfker



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell