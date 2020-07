Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung PI Verden/Osterholz, Samstag den 18.07.2020

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Erst beleidigend und dann noch unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Verden. Am Freitagnachmittag beleidigte der Fahrer eines E-Scooters Beamte der Justiz im Bereich der Stadthalle. In der darauffolgenden Kontrolle stellte die Verdener Polizei dann fest, dass der Fahrer zudem unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in PKW

Riede. In der Zeit von Freitag bis Samstag brach ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines, in der Straße im Dorf in Riede abgestellten Pkw auf und entwendete aus dem Fahrzeuginneren ein Radio, einen Subwoofer und einen Verstärker. Personen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter 04204 402 zu melden.

Komplettentwendung eines Sattelaufliegers

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein unbekannter Täter einen Sattelauflieger mitsamt eines grünen Containers, welcher auf einem Aral Tankstellengelände in der Werner-von-Siemens Straße in Achim abgestellt wurde. Personen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter 04202 9960 zu melden.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Achim. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des PK Achim einen Führer eines Kleinkraftrades im Raum Bierden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, so dass dem nunmehr Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Landkreis Osterholz

Diebstahl in Werschenrege

Ritterhude. Am Freitagnachmittag kam es in Ritterhude-Werschenrege zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Werschenreger Straße. Der männliche Täter verschaffte sich Zugang in die Wohnung und entwendete Bargeld, sowie Schmuck. Anschließend floh er über eine Seitentür und fuhr mit einem Damenrad in Richtung Scharmbeckstotel davon. Falls jemand verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791-307-0 zu melden.

Auffahrunfall am Falkenberger Kreuz

Lilienthal. Am Freitagmittag kam es in Lilienthal am Falkenberger Kreuz zu einem Auffahrunfall. Als eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin an der Ausfahrt in Richtung Worpswede abbremste, um einen kreuzenden Fahrradfahrer passieren zu lassen, fuhr eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin von hinten auf. Die 44-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in einer Höhe von geschätzt 3000EUR.

Ohne Versicherung mit dem Auto unterwegs

Grasberg. Am Freitagnachmittag wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen in der Eickedorfer Straße in Grasberg kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die Versicherung für das Fahrzeug seit Anfang April erloschen war. Aufgrund der fehlenden Versicherung bei der Teilnahme am Straßenverkehr wird gegen den Fahrzeugführer nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

