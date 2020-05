Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter versuchen Zigarettenautomaten zu entwenden

Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Gegen 0 Uhr am 13. Mai (Mittwoch) versuchten zwei unbekannte Täter, in der Straße Maria Lind, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Als ein Anwohner darauf aufmerksam wurde, flüchteten die Täter in Richtung Marktplatz Braunsrath. Der Zeuge machte Angaben, dass einer der beiden Täter eine grüne Jogginghose getragen habe. Weitere Zeugen, die die flüchtenden Personen ebenfalls gesehen haben oder Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

