Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Garage

HildesheimHildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (gle) - In der Nacht von Donnerstag, den 05.11.2020 auf Freitag, den 06.11.2020 kam es zu einem Einbruch in eine Garage des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. Derzeit unbekannte Täter haben im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 07:30 Uhr eine Garage im Ortsteil Detfurth, Am Triftweg, des o.g. Vereins aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter aus dieser u.a. zwei Kettensägen, einen Laubsauger und einen Rasentrimmer sowie weitere Garten- und Arbeitsgeräte. Insgesamt entstand ein Schaden von 3200,- Euro. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet nun Zeugen der Tat sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

