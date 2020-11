Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Streit eskaliert - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Hildesheim

Landkreis Hildesheim - (jpm)Am 08.11.2020, gegen 09:40 Uhr sollen länger anhaltende Streitigkeiten zwischen zwei Männern in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Hildesheim eskaliert sein. Ein 45-jähriger steht im Verdacht, seinen 22-jährigen Mitbewohner schwer verletzt zu haben.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand sollen die beiden Männer gestern Morgen in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft aufeinandergetroffen sein. Dabei soll der 45-jährige dem 22-jährigen eine tiefe Schnittwunde am Hals zugefügt haben, die später in einem Krankenhaus versorgt werden musste.

Dem Opfer sei es gelungen, aus dem Haus zu flüchten und die Polizei zu alarmieren.

Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in der Unterkunft festgenommen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Opfer wurde nach medizinischer Versorgung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Noch gestern nahmen Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim ihre Arbeit auf.

Die Ermittlungen dauern an.

