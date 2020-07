Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch am Geraberger Platz ACHTUNG! - Berichtigung einer Meldung von heute

Dillenburg (ots)

Manchmal ist so eine Null halt doch ausschlaggebend und wertvoll! In der Ursprungsmeldung heute Morgen hatte sich beim Sachschaden leider eine Null zuviel eingeschlichen. hier nun die berichtigte Meldung mit der richtigen vier und nicht fünstelligen Schadenshöhe!

Martin Ahlich

Waldgirmes -

Ein Einbrecher richtete für die erbeutete dreistellige Tageseinnahme einen Schaden von mindestens 4000 Euro an. Die Tat war in der Nacht zum Montag, 27. Juli, zwischen 21.50 und 08 Uhr am Grabenberger Platz. Um in das Geschäft hineinzukommen, brach der Täter eine Tür sowie ein mehrfach gesichertes Verkaufsfenster auf und beschädigte zusätzlich heruntergelassene Jalousien. Bei der anschließenden Durchsuchung des Verkaufsraums fand und stahl er dann das gefundene Geld. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Wetzlar, Tel. 06441/9180. #

