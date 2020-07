Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dillenburg (ots)

Wetzlar - Wohnmobil angefahren

An dem angefahrenen Wohnmobil, einem weißen Fiat Ducato entstand an der Heckstoßstange ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Der Verursacher hatte weder eine Nachricht hinterlassen noch die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Das Wohnmobil parkte zur fraglichen Zeit am Freitag, 24. Juli, zwischen 07 und 20.30 Uhr, in der Frankenstraße gegenüber dem Anwesen Nr. 88, die Front zeigte zur Burgunderstraße. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat eventuell unfalltypische Geräusche gehört und kann in diesem Zusammenhang etwas über ein wegfahrendes Fahrzeug aussagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Dillenburg - 1000 Euro Schaden am schwarzen Touran

Die Polizei Dillenburg sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Nixböthestraße. Beschädigt wurde zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonntag, 26. Juli ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer VW Touran. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kam es zu der Kollision. Der Schaden am Heck des Touran beträgt mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

