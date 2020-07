Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Werkzeug und Maschinen für 2500 Euro weg; Windschutzscheibe gerissen; Alkohol und Drogen - Radfahrer stürzte; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dillenburg (ots)

Wetzlar - Werkzeug und Maschinen für 2500 Euro weg

Am Montag, 27. Juli, räumte ein Tischler eine Baustelle ab und stellte diverse Gerätschaften zum Verladen und Transport vor das Haus in der Flutgrabenstraße. Innerhalb von etwa 10 Minuten verschwanden diese Teile dann. Irgendwer ergriff die Gelegenheit und nahm die Kabeltrommel, eine Kreissäge, eine Schleifmaschine und zwei Klappböcke aus Metall mit. Der Wert der Beute beträgt etwa 2500 Euro. Wer hat zur Tatzeit gegen 13.30 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat das Verladen beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Lahnau - Windschutzscheibe gerissen

Als der Fahrer am Samstag, 25. Juli, um 11 Uhr seinen schwarzen VW Tuareg vom Pendlerparkplatz an der Landstraße 3020 zwischen Garbenteich und Dutenhofen abholt, bemerkt er einen Riss in der Frontscheibe. Diese Beschädigung war beim Abstellen am Freitagabend um 20 Uhr noch nicht vorhanden. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, wie es zu dem Riss kam. Eine mutwillige Sachbeschädigung ist nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Wetzlar - Alkohol und Drogen - Radfahrer stürzte

In der Nacht zum Dienstag, 28. Juli, kam einer Streife der Polizei Wetzlar um 01.40 Uhr in der Waldschmidtstraße ein Schlangenlinien fahrendes Rad ohne eingeschaltetes Licht entgegen. Als die Polizei den Radler nach dem Wenden wieder zu Gesicht bekam, stürzte er gerade. Weder erlitt der Radler Verletzungen noch entstand an seinem Fahrrad ein Schaden. Der 19-Jährige aus Wetzlar war allerdings so alkoholisiert und scheinbar auch unter Drogeneinfluss, dass die Polizei ihn zur Blutprobe mitnahm und dann zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Gewahrsamszelle ausnüchterte. Den Alkotest schaffte der junge Mann noch. Der Test zeigte 1,78 Promille.

Wetzlar - Unfallflucht beim REAL-Markt

Der vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hinten links beschädigte weiße Skoda Citigo parkte ungefähr in der Mitte der mittleren Reihe auf dem Parkplatz des Real-Marktes im Hörnsheimer Eck. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug liegen noch nicht vor. Wer hat zur Unfallzeit am Montag, 27. Juli, zwischen 14 und 15.15 Uhr, entsprechende Beobachtungen gemacht? Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Herborn - Frontschaden am weißen BMW-Kombi

Wer hat am Montag, 27. Juli, zwischen 16 und 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios ein Fahrmanöver beobachtet, durch das an einem geparkten weißen Kombi ein Schaden entstanden sein könnte? Aufgrund des deutlichen und wohl erheblichen Schadens an der vorderen Stoßstange war der Anstoß wahrscheinlich nicht nur deutlich spür-, sondern auch hörbar. Wer hat also ein entsprechendes Geräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Der Schaden an dem weißen BMW Kombi beträgt mindestens 1800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772/47050.

