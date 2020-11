Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Diebstahl in Gronau

HildesheimHildesheim (ots)

Landkreis Hildesheim -(mad)- Am Freitag, den 06.11.2020, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und ca. 02:00 Uhr nachts, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug, welches im Musikantenkamp in 31028 Gronau unter einem Carport abgestellt war.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen 5 Jahre alten grauen Audi A 6 Limousine mit einem Keyless-Go System.

Zeugen, die zu dem Pkw-Diebstahl Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

