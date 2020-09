Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Melle (ots)

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich am Samstagmittag auf der Buerschen Straße ein Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 47-jährige Frau aus Melle befuhr mit ihrem Pkw Kia die Buersche Straße in Richtung Melle und beabsichtigte nach links in den Aargauweg abzubiegen. Dies bemerkte der 24-jährige Fahrer eines Audi Q7 zu spät, er fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Kia auf. Die 47-Jährige und ihre 13-jährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 24-jährige Audifahrer aus Melle blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Für Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Buersche Straße zwischenzeitig voll gesperrt.

