Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebe waren in der Wüste unterwegs

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es abends und in der Nacht zu Diebstählen hochwertiger E-Bikes. Zwischen 19.45 Uhr und 21.40 Uhr nahmen sich Unbekannte ein am Fahrradstand des Moskaubades verschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid SL 500 mit. Ein zweiter Fall ereignete sich in der Nachtzeit an der Ecke Rehmstraße/Lange Straße, wo die Täter ein an einen Fahrradbügel angekettetes schwarzes Kalkhoff, Modell Endeavour 5.B Season, erbeuteten. Hiinweise zu den Täter und zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

