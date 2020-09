Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrecher überraschten Wohnungsinhaberin

Melle (ots)

Gegen 10 Uhr drangen am Donnerstagmorgen zwei männliche Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Helgolandstraße ein. Die Männer hatten gerade gewaltsam die Wohnungstür geöffnet, als sie auf die 62-jährige Bewohnerin trafen. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht. Die hinzugerufene Polizei umstellte nach einem Zeugenhinweis ein Haus und durchsuchte dieses, ergebnislos. Kurze Zeit später meldete sich eine weitere Zeugin und berichtete, dass die beiden Täter sich in Richtung Krameramtsstraße entfernt hatten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

- schwarze Haare

- langer schwarzer Bart

- südländisches Äußeres

- ca. 1,75 cm groß

- normale Statur

- Jeanshose, schwarze Regenjacke und schwarze Schuhe

2. Täter:

- trug eine weiße Wollmütze

- osteuropäisches Äußeres

- ca. 180-185 cm groß

- Jeanshose, schwarze Regenjacke, weiße Schuhe

Hinweise zu den Personen und der Tat werden von der Polizei Melle unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell