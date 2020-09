Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Grasgrünes E-Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag an der Ecke Adolf-Reichwein-Platz/Osterberger Reihe ein auffälliges E-Bike gestohlen. Das grasgrüne, vollgefederte Mountainbike der Marke Cube wurde vom Eigentümer gegen 14 Uhr an einen Fahrradbügel gegenüber des Dönerimbisses gekettet und war gegen 17.15 Uhr nicht mehr auffindbar. Hinweise zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

