Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Unbekannter fasste junge Frau an

Bersenbrück (ots)

Am Dienstagmittag wurde eine junge Frau in der Priggenhagener Straße Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die 18-Jährige ging gegen 13 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Bahner Straße, als sie in Höhe des Ententeiches plötzlich von von einem Unbekannten am Arm festgehalten und und zum Stehenbleiben aufgefordert wurde. Unmittelbar danach fasste der Mann der Bersenbrückerin unter den Rock und sich selbst ans Geschlechtsteil. Als sich in einiger Entfernung Passanten näherten, ließ er von der jungen Frau ab und forderte diese auf zu verschwinden. Der Täter war etwa 160cm groß, hatte ein ungepflegtes Äußeres, einen "Bierbauch", blonde Haare und einen rot-blonden Schnurrbart. Zur Vorfallszeit trug der Mann eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Sonnenbrille und eines schwarzes Tank Top. Die Person war ganz offensichtlich mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439-9690.

