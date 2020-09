Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pedelec am Friedhof in Achmer entwendet

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:40 Uhr und 08 Uhr, wurde ein verschlossen abgestelltes Pedelec aus dem Fahrradständer am Friedhof in Achmer entwendet. Wer Hinweise zum Diebstahl des schwarzen Pedelecs der Marke "Victoria" geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

