Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden

BAB 1: Schwerer Lkw-Unfall am Stauende

Neuenkirchen-Vörden / BAB 1 (ots)

Gegen 07:30 Uhr ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Lkw-Unfall auf der BAB 1 bei Neuenkirchen-Vörden, Richtungsfahrbahn Bremen. Der 43-jährige Fahrer eines Muldenkippers übersah vor sich ein Stauende und prallte ungebremst in einen vor ihm wartenden Sattelzug. Der Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach eigenen Angaben sei er durch die Bedienung von Fahrzeugeinrichtungen abgelenkt gewesen. Der Sattelzug, in den der Muldenkipper ungebremst hineingefahren war, hatte Motoren- und Getriebeöle in Kleingebinden geladen. Durch den heftigen Aufprall wurden zahlreiche Kanister beschädigt und eine größere Menge Öl verteilte sich an der Unfallstelle. Teile des Öls liefen in ein Gewässer neben der Fahrbahn, die zuständige Wasserbehörde ist vor Ort. Bei dem Aufprall wurde der 28-jährige Fahrer des Sattelzuges leicht verletzt. Der mit Öl beladene Sattelzug wurde auf einen dritten Lkw vor sich aufgeschoben, dessen 41-jähriger Fahrer bleib bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahn 1 wurde für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Bremen voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch einige Stunden andauern, es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell