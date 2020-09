Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Versuchter Raub in Parkanlage

Hagen a.T.W. (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wurde eine Joggerin in der Parkanlage hinter dem Sankt-Anna-Stift Opfer eines versuchten Raubes. Die 42-jährige Frau traf gegen 13.55 Uhr in Nähe der Brücke am Teich auf einen jungen Mann, der unter Vorhalt eines Messer von der Hagenerin die Herausgabe von Bargeld forderte. Als der etwa 14 Jahre alte Täter hörte, dass die Frau kein Geld mit sich führte, lief er schnell in Richtung Natruper Straße davon. Zur Beschreibung des jungen Mannes ist bekannt, das dieser dunkel gekleidet war und eine dunkle Kopfbedeckung tief ins Gesicht gezogen hatte. Zudem hatte der Jugendliche vermutlich einen Rucksack dabei. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401-879500 entgegen.

