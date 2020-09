Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Baucontainer auf Schulbaustelle aufgebrochen

Bramsche (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22:15 Uhr und 06:30 Uhr, kam es an der Malgartener Straße zu einem Werkzeugdiebstahl von einer Baustelle. Auf dem Gelände des Greselius-Gymnasiums brachen Unbekannte zwei Baucontainer auf und entwendeten daraus unterschiedliche Werkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich für das Diebesgut und die Sachschäden auf zusammen etwa 3.000 Euro. Teile der Diebesbeute wurden im Nahbereich der Baustelle zurückgelassen. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

