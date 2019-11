POL-HB: Nr.: 0724 --Adventskonzert des Bremer Polizeichores

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 01.12.2019, 15:30 Uhr

Am ersten Advent veranstaltet der Polizeichor Bremen traditionell sein beliebtes Adventskonzert. Unter dem Titel "Tradition und Neues" werden am 01.12. um 15:30 Uhr in der St.-Ansgarii-Gemeinde in der Schwachhauser Heerstraße vorweihnachtliche Klänge zu hören sein.

Neben den beiden Polizeichören wird das Klarinettenquartett vom Blasorchester Lilienthal und als Überraschungsgast eine junge Sängerin auftreten und für Weihnachtsstimmung sorgen.

Nähere Informationen zum Adventskonzert sowie Eintrittskarten gibt es über den Vorsitzenden Walter Krause unter Tel.: 0421/472497 und über die Homepage des Chores unter www.polizeichor-bremen.de

