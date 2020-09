Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bike in der Hasestraße gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag ist in der Hasestraße ein vor der dortigen Tanzschule abgestelltes E-Bike entwendet worden. Die Eigentümerin kettete das weiße Damenrad der Marke KTM, Modell Cento 11 Plus, gegen 15.10 Uhr mit zwei Schlössern an einen Fahrradbügel und musste gegen 17.40 Uhr feststellen, dass das Pedelec in der Zwischenzeit durch Unbekannte gestohlen worden war. Hinweise in der Sache nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

