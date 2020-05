Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei?

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Heute und in den kommenden vier Tagen stellt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss die Arbeit der Einsatzleitstelle vor.

Die Leitstelle bearbeitet unter anderem eingehende Notrufe (110), priorisiert diese, vergibt Einsätze und koordiniert gegebenenfalls die Arbeit der eingesetzten Kräfte vor Ort. Sie erhebt, bewertet, dokumentiert und steuert alle einsatzrelevanten Informationen, überwacht den polizeilichen Funkverkehr und ist zuständig für Datenabfragen im Zusammenhang mit Einsätzen. Die Leitstelle der Polizei ist demnach von herausragender Bedeutung für das tägliche Einsatzgeschehen und ein Knotenpunkt für Informationen.

Doch was genau leisten die Polizistinnen und Polizisten, die rund um die Uhr Notrufe annehmen und daraufhin Hilfe entsenden oder selber Hilfestellung bieten?

Die allgemeinen Aufgaben der Leitstelle umfassen:

- Die zentrale Annahme und Bearbeitung von Notrufen über die 110

- Zentrale Vergabe von Einsätzen an Streifenwagen, die Kriminalpolizei oder Kräfte der Direktion für Verkehr.

- Die Recherche zu aktuellen Datenabfragen, zum Beispiel im Rahmen eines Einsatzes

- Die Führung und Koordination in besonderen Einsatzlagen und die mögliche Alarmierungen weiterer Einsatzkräfte.

- Die Dokumentation des Einsatzaufkommens anhand von Lagebildern, die der Information anderer Dienststellen dienen und hinsichtlich der Kriminalitäts- und Verkehrslage eine Auswerte- und Planungsgrundlage liefern.

- Die Wahrnehmung einzelner Aufgaben der Pressestelle außerhalb des Tagesdienstes.

Wissenswertes zum Thema "Was passiert, wenn man den Notruf 110 wählt?" erfahren Sie morgen in der Fortsetzung "Was macht eigentlich... die Einsatzleitstelle der Polizei?".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell