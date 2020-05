Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchversuch in Tankstelle: Anwohner informieren Polizei - Weißer VW flüchtig

Grevenbroich (ots)

Über Anwohner erhielt die Polizei am frühen Sonntagmorgen (03.05.), gegen 03:50 Uhr, Kenntnis von einem Einbruchversuch in eine Tankstelle an der Talstraße in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten drei unbekannte Männer vergebens versucht, mit brachialer Gewalt in den Verkaufsraum einzudringen. Da die massive Tür offensichtlich ihren Versuchen standhielt, ließen die drei von einem weiteren Vorhaben ab. Parallel dazu hatte eine Zeugin einen weißen Wagen, in dem mehrere dunkel gekleidete Personen saßen, vom Tankstellengelände in Richtung Autobahn 46 flüchten sehen. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Hinweise zu dem Fahrzeug (vermutlich ein weißer VW Golf mit schwarzen Felgen) oder sonstige verdächtige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

