Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 15. April 2020:

Salzgitter (ots)

Vechelde: Diebstahl eines Minibaggers

Donnerstag, 09.04.2020, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 14.04.2020, 09:30 Uhr

Zwischen Donnerstag und Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle auf einem Grundstück in der Fabrikstraße in Vechelde einen dort abgestellten Minibagger im Wert von rund 15000 Euro. Bei dem Bagger handelt es sich um einen schwarz / weißen Terex Micro Raupenbagger. Wie der Abtransport des Baggers erfolgte, ist derzeit ungeklärt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Sachbeschädigung

Donnerstag, 09.04.2020, 20:0 Uhr, bis Dienstag, 14.04.2020, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstagabend und Dienstagfrüh das Außenmodul einer Klimaanlage, welches an einer Hauswand in der Straße Berliner Ring in Peine montiert war. Zudem wurde am gleichen Ort ein Arztpraxisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird mit zirka 200 Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell