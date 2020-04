Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 15. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in Einkaufsmarkt scheitert

Freitag, 10.04.2020, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 14.04.2020, 13:00 Uhr

Über das Osterwochenende versuchten unbekannte Täter über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Schweigerstraße zu gelangen. Dieser Versuch misslang jedoch offensichtlich, nach ersten Erkenntnissen erfolgte kein Eindringen in die Räumlichkeiten. Zum entstandenen Sachschaden am Dach können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

