POL-OS: Dissen: Pkw fährt in Außenbereich eines Cafés

Dissen (ots)

In der Dieckmannstraße kam am Donnerstagmorgen ein Pkw in der Außenanlage eines Cafés zum Stehen. Gegen 07:40 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Dissen mit seinem Mercedes die Dieckmannstraße aus Richtung Stievenstraße kommend. In Höhe des Einkaufscenters mit angeschlossenem Café erlitt der Mann einen Krankheitsfall und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Über den Gehweg fuhr der Mann in den Außenbereich des Cafés und blieb dort in der Bestuhlung stehen. Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich an der Fahrzeugfront beschädigt, mehrere Glaselemente und Teile der Bestuhlung des Cafés wurden zerstört. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und der Gastronomieausstattung wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

