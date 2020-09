Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Technischer Defekt löste Küchenbrand aus

Osnabrück (ots)

Gegen 14 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Freitag in die Straße Langenkamp im Stadtteil Schölerberg alarmiert. In der Wohnung einer 84-jährigen Frau hatte es in der Küche unter der Spüle begonnen zu brennen. Die Dame wählte den Notruf und brachte sich und eine weitere Hausbewohnerin anschließend nach draußen in Sicherheit. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits "Feuer aus" gemeldet werden. Es entstand kein Gebäudeschaden und nur geringer Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose einen Mülleimer unter der Spüle in Brand gesetzt.

