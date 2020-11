Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 09.11.2020 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr parkte eine 50-jährige Einwohnerin aus Hildesheim einen weißen Pkw VW Polo auf dem Rewe Parkplatz in der Phoenixstraße in Hildesheim. Im o.a. Zeitraum wurde der Pkw durch ein bisher unbekanntes blaues Kraftfahrzeug beschädigt. Es entstand am Polo ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, möchten sich bitte mit der Polizei in Elze 05068/93030 oder der Polizei Hildesheim 05121/9390 in Verbindung setzen.

