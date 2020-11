Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kindertagesstätte

HildesheimHildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth (Lö) Schellerten/OT Garbolzum

- In der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es im Schellerter Ortsteil "Garbolzum" zu einem Einbruch in die dortige Kindertagesstätte,

Die Täter zerstörten ein Außenfenster des Gebäudes und gelangten so in das Innere der Kindertagesstätte. Hier wurden die Räumlichkeiten betreten und Schränke durchwühlt. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld sowie einen Beamer. Der Schaden wird durch die Polizei auf insgesammt 1.200,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen die sachdienliche Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, machen können, die im Tatzeitraum in der Tatortnähe aufgefallen sind, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden -

