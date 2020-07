Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2020, um 19:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Delmenhorster mit einem Audi die Wittekindstraße in Richtung Mühlenstaße in Delmenhorst.

An der Kreuzung zur Mühlenstraße geriet der 21-jährige Unfallverursacher aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes-Benz einer 24-Jährigen Ganderkeseerin. Diese rollte mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegerspur der Gegenfahrbahn der Ludwig-Kaufmann-Straße, auf Grund einer rotleuchtenden Ampel heran.

Durch den Zusammenstoß wurden die 24-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme zeigte der Unfallverursacher Verhaltensauffälligkeiten, die auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten.

Ein anschließender Urintest war positiv auf Kokain, sodass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Anschließend wurde vom Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Führerscheinbeschlagnahme angeordnet.

Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

