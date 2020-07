Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 14:15 Uhr, wurde ein Fußgänger durch einen rückwärts ausparkenden Pkw verletzt. Der 53-jähriger Fahrer eines Daimler beabsichtigte, mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Straße Wilhelmshöhe in Wildeshausen auszuparken.

Dabei übersah er den 36-jährigen Fußgänger, der hinter dem Pkw kniete, um seiner Tochter die Jacke zu schließen. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen zu. Seine Tochter blieb unverletzt. Am Daimler entstand kein Schaden.

Gegen den 53-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

(00791871)

