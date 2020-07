Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Ahlhorn +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Gemeinde Ahlhorn wurden ein 47-Jähriger und ein 33-Jähriger leicht verletzt.

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit einem Transporter die Cloppenburger Straße in Richtung Ahlhorn, in der Gemende Großenkneten. In Höhe der Einmündung am Ida-Gräßer-Weg musste er verkehrsbedingt halten.

Dies erkannte ein nachfolgender 34-jähriger Transporterfahrer aus Rastede zu spät und fuhr auf den Transporter des 47-Jährigen auf. In der Folge wurde der Transporter auf einen VW eines 33-Jährigen aus Friesoythe, der sich vor dem Transporter des 47-Jährigen befand, geschoben.

Der 47 und der 33-Jährige wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen den 34-jährigen Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

