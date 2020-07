Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin - Radfahrerin alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2020, um 10:55 Uhr, befuhr eine 30-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Sdoka die Cramerstraße in Richtung der Grünen Straße in Delmenhorst.

Die 30-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte eine 45-jährige Delmenhorsterin zu spät und fuhr mit ihrem Fahrrad auf den bereits stehenden Pkw auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Radfahrerin eine Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille.

Der 45-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. 00790344

