Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Herrenberg, Diebstahl in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen BMW, der zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr in der Wilhelmstraße in Herrenberg abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde an der Fahrzeugfront der rechte Kotflügel beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

Böblingen: Opferstock entwendet

Zwischen Freitag und Montag trieb ein noch unbekannter Täter in der Feldbergstraße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte begab sich vor Ort in die Kirche St. Klemens und versuchte dort zunächst einen Opferstock aufzuhebeln. Als dies misslang, suchte er einen anderen Opferstock auf. Der Opferstock, in dem sich derzeit eine noch unbekannte Bargeldsumme befand, wurde demontiert und komplett entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

